BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan inflasi pada kedua komoditas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lonjakan permintaan dari program pemerintah.

"Inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, banyak faktornya. Dan salah satunya adalah adanya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga dari pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras," jelas Pudji dalam rilis berita BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Inflasi yang terjadi pada kedua komoditas tersebut tercatat cukup signifikan yakni telur ayam ras yang mengalami inflasi sebesar 4,43 persen dan daging ayam ras yang mengalami inflasi sebesar 1,13 persen.

Pudji menyebut bahwa salah satu faktor yang diduga kuat memicu inflasi pada telur dan daging ayam adalah adanya kenaikan permintaan.

Meskipun Pudji tidak menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara eksplisit, peningkatan permintaan dari program serupa menjadi indikasi adanya pengaruh dari program pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memang telah menyebut bahwa MBG berpotensi memicu gejolak harga telur dan ayam di Jawa Barat.