Inflasi November 2025 Capai 0,17 Persen, Harga Pangan Relatif Stabil Jelang Akhir Tahun

JAKARTA - Inflasi pada November 2025 tercatat berada di level yang relatif stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,17 persen, sementara inflasi tahunan mencapai 2,72 persen, dan inflasi tahun kalender tercatat 2,27 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga di berbagai kelompok barang dan jasa masih dalam batas aman menjelang akhir tahun.

”Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini pada konferensi pers di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Kenaikan harga emas dipengaruhi pergerakan harga global yang cenderung naik sepanjang tahun, yang kemudian tercermin pada harga emas perhiasan di dalam negeri.

Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga dan menahan laju inflasi. Daging ayam ras, beras, dan cabai merah mencatat deflasi. Beberapa komoditas lain seperti telur ayam, dan kentang juga mengalami penurunan harga meski kontribusinya kecil.