Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi inflasi pada November 2025 secara bulanan sebesar 0,17 persen terhadap Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, selain inflasi bulanan, terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025.

"Pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Secara tahunan (yoy) juga terjadi inflasi sebesar 2,72 persen dan secara tahun kalender (ytd) terjadi inflasi 2,27 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang Inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen.