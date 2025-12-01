Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:59 WIB
Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen
Inflasi November 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi inflasi pada November 2025 secara bulanan sebesar 0,17 persen terhadap Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, selain inflasi bulanan, terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025.

"Pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Secara tahunan (yoy) juga terjadi inflasi sebesar 2,72 persen dan secara tahun kalender (ytd) terjadi inflasi 2,27 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang Inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599/menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166263/kemenko_perekonomian_soal_rakornas_inflasi-sm1T_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Rakornas Pengendalian Inflasi Ditunda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement