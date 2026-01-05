Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi Desember 0,64 Persen, Sepanjang 2025 Tembus 2,92 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |12:01 WIB
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terjadi inflasi pada Desember 2025 secara bulanan sebesar 0,64 persen terhadap November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, selain inflasi bulanan, terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92 pada Desember 2025.

"Pada Desember 2025 terjadi inflasi sebesar 0,64 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92 pada Desember 2025," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Secara tahunan (yoy) juga terjadi inflasi sebesar 2,92 persen dan secara tahun kalender (ytd) akan terjadi inflasi di titik yang sama yakni 2,92 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang Inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,66 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,48 persen.

 

