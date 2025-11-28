Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Pemerintah pusat menyiapkan 'bonus' berupa insentif fiskal sekitar Rp786 miliar untuk diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga serta mendorong percepatan digitalisasi layanan publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja daerah dalam mengendalikan inflasi maupun mempercepat transformasi digital.

"Kita akan menyaksikan pengumuman pemenang TPID Award dan Championship Digital tahun 2025. Kami berharap, dengan arahan Bapak Presiden, daerah yang mendapatkan award ini dapat diberikan insentif fiskal," ujar Airlangga dalam sambutannya.

Menurut dia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan bahwa anggaran untuk insentif tersebut tersedia. Rencananya pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan diberikan isentif fiskal sebesar Rp786 miliar.

"Jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar Rp786 miliar yang dibagi. Insentif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi," kata Airlangga.