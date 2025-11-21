Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dana Pemda Nganggur di Bank Capai Rp244 Triliun per September 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |14:23 WIB
Dana Pemda <i>Nganggur</i> di Bank Capai Rp244 Triliun per September 2025
Uang Beredar RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat tingginya dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank. Hingga 30 September 2025, total dana Pemda yang belum dibelanjakan mencapai Rp244 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan bahwa jumlah dana yang cukup besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan Pemda untuk belanja hingga akhir tahun, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

"Karena belum belanja, kalau dilihat dari bulan Januari 2025 Rp143 triliun, dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September Rp244 triliun," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Suahasil, tercatat dana simpanan pemda di bank per Januari 2025 mencapai Rp143 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp158 triliun di bulan Februari.

Meski sempat turun ke posisi Rp147 triliun di bulan Maret, pada bulan April angkanya naik lagi menjadi Rp182 triliun. Lalu di bulan Mei, simpanan pemda di bank tembus hingga Rp204 triliun dan di bulan Juni di angka Rp195 triliun.

Pada Juli, simpanan pemda di bank melonjak jadi Rp215 triliun, naik lagi di bulan Agustus menjadi Rp233 triliun. Kemudian akhirnya, di bulan September angkanya kembali naik ke posisi Rp244 triliun.

"Sehingga dengan demikian sebenarnya ada dorongan belanja yang bisa dilakukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Suahasil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184458/menhub_dudy_soal_serap_anggaran-RJks_large.jpg
Kemenhub Serap Anggaran Capai Rp19,31 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183864//menkeu_purbaya-BOlb_large.jpeg
Dapat Aspirasi iklim Bisnis Media Lesu, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182694//menkeu_purbaya-XeP4_large.jpg
Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181843//polri_dan_kemenkeu-HKCZ_large.jpg
Begini Kronologi Ekspor Ilegal CPO Terbongkar, Nilai Transaksi Tembus Rp2,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180746//menkeu_purbaya-mIHc_large.jpg
Viral, Purbaya Ngaji Lantunkan Ayat Al-Quran di Tengah Kemacetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180678//menkeu_purbaya-a8Y5_large.jpg
Pemda Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Ini Strategi Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement