HOME FINANCE HOT ISSUE

Pastikan Stok Pita Cukai Tersedia, Dirjen Bea Cukai: Jaga Penerimaan Negara

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |21:41 WIB
Pastikan Stok Pita Cukai Tersedia, Dirjen Bea Cukai: Jaga Penerimaan Negara
Dirjen Bea Cukai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, memimpin langsung prosesi penyerahan perdana Pita Cukai Desain Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri, Karawang. Djaka menegaskan pentingnya ketersediaan pita cukai sejak awal Januari demi menjamin kelancaran produksi industri. 

“Ketersediaan pita cukai memastikan kelancaran produksi pelaku usaha, menjaga penerimaan negara, dan memperkuat fungsi pengawasan. Bea Cukai bersama Peruri akan terus memberikan layanan yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel sebagai dukungan terhadap iklim usaha yang tertib dan berkelanjutan,” ujar Djaka, Jumat (12/12/2025).

Djaka mengapresiasi komitmen Peruri yang kembali memenuhi kebutuhan secara tepat waktu, terlebih dengan dukungan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan tidak ada kenaikan pita cukai pada tahun 2026.

1. Produksi Pita Cukai

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menyampaikan bahwa penyerahan perdana ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Ia menekankan bahwa PERURI dan Konsorsium berkomitmen menghadirkan kualitas dan layanan terbaik melalui prinsip tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, serta pemenuhan seluruh standar produksi yang ditetapkan pemerintah.

 

Halaman:
1 2
