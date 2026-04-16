Jamaah Haji Bawa Uang Tunai Rp100 Juta Wajib Lapor Bea Cukai

Nasywa Salsabila , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:30 WIB
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, jamaah haji Indonesia yang membawa uang tunai dengan nilai Rp100 juta atau lebih wajib melaporkannya kepada Bea Cukai.

Kepala Seksi III Direktorat Teknis Kepabeanan Cindhe Marjuang Praja menjelaskan, ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengawasan arus uang lintas negara yang dikoordinasikan dengan otoritas terkait.

“Untuk pembawaan uang tunai yang masuk ke Indonesia, jika nilainya Rp100 juta atau lebih, wajib dilaporkan kepada Bea Cukai,” ujar Cindhe dalam media briefing virtual terkait Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan Bagi Jemaah Haji, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, laporan tersebut nantinya akan diteruskan kepada otoritas yang berwenang, termasuk Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna mendukung pengawasan stabilitas sistem keuangan.

“Laporan yang disampaikan melalui Bea Cukai akan disampaikan kepada Bank Indonesia maupun PPATK,” kata Cindhe.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/622/3211147/cpns-gC4E_large.jpeg
Siap-Siap! Lowongan CPNS Bea Cukai Lulusan SMA Dibuka Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209085/bea_cukai-Y4TQ_large.jpg
Aturan Baru Mulai April 2026, Barang Tak Diurus di Bea Cukai Bisa Jadi Milik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200215/purbaya-1p4r_large.jpg
Pejabat Bea Cukai Baru Dilantik Kena OTT KPK, Purbaya: Safe House Ketahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197884/purbaya-tml2_large.jpg
Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197831/purbaya-LXQ0_large.jpg
Purbaya: Besok Saya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190799/purbaya-vH4l_large.jpeg
3 Fakta Purbaya Puji Bea Cukai: Aktif Razia, Sulit Disogok Lagi
