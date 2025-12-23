Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut Satgas P2SP Kantongi 10 Aduan, dari Sektor Energi hingga Pembiayaan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |17:33 WIB
Purbaya Sebut Satgas P2SP Kantongi 10 Aduan, dari Sektor Energi hingga Pembiayaan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (Satgas P2SP) melaporkan telah menerima total 10 aduan dari dunia usaha hingga akhir Desember 2025. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai isu krusial yang menghambat iklim investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci aduan yang masuk didominasi oleh permasalahan di sektor energi dan ketenagalistrikan, perizinan, tata ruang, hingga kendala pendanaan. Seluruh laporan ini masuk melalui portal digital resmi satgasp2sp.go.id.

“Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan aduannya melalui kanal tersebut. Seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti secara bertahap,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (23/12/2025).

Sebagai pemimpin Kelompok Kerja (Pokja) II Satgas P2SP, Purbaya menjelaskan bahwa penanganan setiap laporan dilakukan secara terstruktur.

Proses dimulai dari analisis di tingkat Pokja, berlanjut ke koordinasi antarpejabat eselon, hingga eskalasi ke tingkat menteri jika menemui jalan buntu.

Pemerintah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian regulasi jika ditemukan hambatan yang bersifat sistemik di lapangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191300/menkeu_purbaya_ucapkan_hari_ibu-DbLa_large.JPG
Pesan Purbaya di Hari Ibu: Enggak Usah Takut, Ekonomi akan Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190799/purbaya-vH4l_large.jpeg
3 Fakta Purbaya Puji Bea Cukai: Aktif Razia, Sulit Disogok Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190794/purbaya-D1fK_large.jpg
5 Fakta APBN Tekor Rp560,3 Triliun hingga Pemerintah Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190933/menkeu_purbaya-oWJK_large.JPG
Purbaya Pertimbangkan Insentif Lewat LPEI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190789/purbaya-tkw3_large.jpg
Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Enggak Ada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190787/purbaya-YCWT_large.jpg
Terima 4 Aduan Pengusaha, Purbaya Bakal Gelar Sidang Senin Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement