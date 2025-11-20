Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Suntik Rp276 Triliun ke Bank, Purbaya: Pertumbuhan Kredit Solid

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |19:52 WIB
Pemerintah Suntik Rp276 Triliun ke Bank, Purbaya: Pertumbuhan Kredit Solid
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penempatan dana sebelumnya senilai Rp200 triliun di bank-bank Himbara. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Pemerintah memperbesar penempatan dana di perbankan nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas dan mempercepat transmisi kredit, menyusul adanya perlambatan pertumbuhan kredit yang membutuhkan dorongan tambahan agar pembiayaan kembali ekspansif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penempatan dana sebelumnya senilai Rp200 triliun di bank-bank Himbara dan BSI telah menunjukkan hasil positif, dengan penyaluran kredit mencapai Rp188 triliun hingga 31 Oktober 2025.

“Hingga 31 Oktober, penempatan Rp200 triliun di Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp188 triliun,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Pada 10 November 2025, pemerintah kembali melakukan injeksi likuiditas tambahan sebesar Rp76 triliun ke Mandiri, BNI, BRI, dan Bank DKI.

Dari jumlah tersebut, Bank DKI menerima alokasi Rp1 triliun sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.

Dengan penempatan terbaru ini, total dana yang disuntikkan pemerintah ke perbankan mencapai Rp276 triliun.

Purbaya menilai tambahan likuiditas ini diperlukan agar sistem perbankan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund) lebih cepat, terutama setelah pertumbuhan base money mengalami penurunan.

 

