Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji PNS 2026 Naik? Purbaya: Tunggu Satu Triwulan untuk Lihat Arah Ekonomi Kita

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |11:31 WIB
Gaji PNS 2026 Naik? Purbaya: Tunggu Satu Triwulan untuk Lihat Arah Ekonomi Kita
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku butuh waktu satu triwulan sebelum memutuskan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku butuh waktu satu triwulan sebelum memutuskan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di 2026. Purbaya masih melihat kondisi pendapatan negara dalam triwulan pertama 2026. Apalagi ada kebijakan baru pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin sinkron.

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," kata Purbaya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Purbaya menyebut triwulan kedua barulah masalah yang berdampak pada belanja pemerintah akan dibahas. Hal ini termasuk kenaikan gaji ASN.

"Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," sambung dia.

Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192835//purbaya-IUCV_large.png
Momen Purbaya Senggol KSAD Jenderal Maruli: Saya Baru Tahu Banyak Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192927//purbaya-HmIQ_large.jpg
Purbaya Tarik Rp75 Triliun dari Perbankan, untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192904//purbaya-a7X1_large.jpg
Purbaya Paksa Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% di 2026, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192903//purbaya-OIZn_large.jpg
Purbaya Tak Bisa Tidur Mikirin Setoran Negara: Saya Pikir 31 Desember Menkeu Sudah Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192705//purbaya-JQ5x_large.jpg
Purbaya ke KSAD Jenderal Maruli: Kalau Anda Ngutang, Jaminannya Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192691//purbaya-KGVz_large.jpg
Sisa Dana Bencana Rp1,51 Triliun, Purbaya Sentil BNPB: Besok Bisa Cair
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement