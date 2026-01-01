Gaji PNS 2026 Naik? Purbaya: Tunggu Satu Triwulan untuk Lihat Arah Ekonomi Kita

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku butuh waktu satu triwulan sebelum memutuskan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku butuh waktu satu triwulan sebelum memutuskan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di 2026. Purbaya masih melihat kondisi pendapatan negara dalam triwulan pertama 2026. Apalagi ada kebijakan baru pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin sinkron.

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," kata Purbaya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Purbaya menyebut triwulan kedua barulah masalah yang berdampak pada belanja pemerintah akan dibahas. Hal ini termasuk kenaikan gaji ASN.

"Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," sambung dia.

Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.