Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Emas Jadi Penyumbang Utama Inflasi November 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |13:01 WIB
Emas Jadi Penyumbang Utama Inflasi November 2025
Emas Penyumbang Inflasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan tinjauan khusus pada komoditas emas perhiasan yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan data historis, komoditas emas perhiasan telah mengalami inflasi 27 bulan berturut-turut.

"Pada November 2025, emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 3,99 persen dan andil inflasinya adalah sebesar 0,08 persen, dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Kelompok pengeluaran penyumbang Inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen.

Sementara itu, terdapat komoditas lain yang memberikan andil inflasi cukup besar antara lain, tarif angkatan udara dengan andil inflasi 0,04 persen, bawang merah dengan andil inflasi 0,03 persen, ikan segar 0,02 persen dan wortel dengan andil inflasi 0,02 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186999/inflasi_november_2025-qm3p_large.JPG
Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599/menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement