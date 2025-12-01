BPS: Ekspor RI Capai USD234,04 Miliar hingga Oktober 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Oktober 2025 mencapai USD234,04 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, nilai ekspor kumulatif hingga Oktober 2025 ini naik 6,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Sepanjang Januari hingga Oktober 2025 total nilai ekspor mencapai USD234,04 miliar atau naik 6,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Untuk nilai ekspor migas tercatat USD10,93 miliar atau turun sebesar 16,11 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas tercatat naik 8,42 persen senilai USD223,12 miliar

Andil utama peningkatan nilai ekspor non migas secara kumulatif disumbang oleh sektor industri pengolahan dan pertanian.

Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas meningkatnya kinerja ekspor non migas periode Januari-Oktober 2025 dengan andil sebesar 11,68 persen.