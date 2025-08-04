Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |14:45 WIB
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif (Foto: PTPN)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah menyelesaikan perjanjian dagang dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan ini akan menghasilkan penghapusan tarif sebagian komoditas Indonesia masuk pasar Eropa.

Misalnya, produk-produk ekspor Indonesia mulai dari tekstil sampai dengan sawit dan turunannya dapat tarif 0 persen dalam IEU-CEPA.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, lewat kesepakatan itu sekitar 95 persen nilai ekspor ke Eropa yang ada saat ini akan dikenakan tarif 0 persen.

"Ekspor Indonesia ke Uni Eropa sesuai dengan modalitas ini tahun pertama itu 95 persen ekspor Indonesia ke EU itu sudah 0 tarifnya," ujarnya dalam acara Sosialisasi & Persiapan Perjanjian Politik IEU-CEPA dan Kerangka Perdagangan Indonesia-AS di Menara Kadin, Senin (4/8/2025).

Djatmiko mengatakan, targetnya perjanjian perdagangan IEU-CEPA ini akan rampung seluruhnya pada kuartal II atau III tahun 2026. Proses tersebut mencakup penyelesaian dokumen legal dan lainnya sebelum berlaku efektif pembebasan tarif 0 persen ke pasar Eropa.

Beberapa produk disebutkan Djatmiko yang bebas tarif untuk masuk pasar Eropa, antara lain minyak sawit dan produk turunannya, alas kaki, produk pertambangan dan turunannya, ban, TPT, hingga produk olahan pertanian.

"Dari total nilai ekspor Indonesia, yang akan menikmati tarif 0 persen termasuk ekspor sepatu, baju, hingga minyak sawit serta produk turunannya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
