7 Fakta Viral Tumbler Hilang di KRL Berujung Dipecat, Anita dan Alvin Bertemu Argi

JAKARTA - Kasus tumbler milik penumpang KRL bernama Anita yang viral akhirnya usai dan berujung damai. Hilangnya tumbler milik Anita ini membuat heboh, karena disebut membuat pegawai KAI bernama Argi Budiansyah dipecat meski sudah dibantah oleh manajemen.

Justru, Anita yang melaporkan kasusnya ini dan memviralkan di media sosial diberhentikan perusahaannya.

Kini kasus tumbler ini berujung damai usai KAI menggelar mediasi antara Argi dengan Anita, serta suaminya Alvin.

Berikut ini Okezone rangkum viral tumbler hilang di KRL yang berujung dipecat hingga berdamai, Jakarta, Minggu (30/11/2025).

1. KAI Gelar Mediasi

Argi bertemu dengan Anita dan Alvin berlangsung di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, pada Kamis malam. Ketiganya sudah meminta maaf dan dalam momen pertemuan tersebut sudah bersalam-salaman.

Melalui proses mediasi itu, KAI berharap persepsi publik dapat kembali selaras dan informasi yang beredar di media sosial bisa dikembalikan pada proporsi yang tepat.

2. Penjelasan Dirut KAI

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa perusahaan menjunjung tinggi profesionalitas layanan, sekaligus memastikan setiap insan perusahaan mendapatkan dukungan penuh dalam menjalankan tugas.

“Setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka. Argi tetap menjadi karyawan KAI Group serta bagian dari garda terdepan pelayanan. Terus semangat bertugas dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Bobby, Jumat (28/11/2025).

Vice President Corporate Communications KAI Anne Purba dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan ini merupakan bentuk keterbukaan KAI Group terhadap setiap masukan pelanggan.

“KAI memastikan seluruh proses pelayanan pelanggan berjalan sesuai ketentuan. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada pemecatan terhadap petugas terkait, sebagaimana isu yang sebelumnya beredar,” jelas Anne.

3. KAI Evaluasi Barang Hilang

Anne menambahkan bahwa KAI Group, melalui KAI Commuter dan KAI Wisata, akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat koordinasi layanan, termasuk prosedur pengelolaan barang tertinggal (lost and found).

“Kami terus meningkatkan integritas dan kesiapsiagaan seluruh pekerja, baik di area stasiun maupun selama perjalanan, agar layanan semakin responsif dan terpercaya,” ujar Anne.

KAI turut mengimbau seluruh pelanggan untuk memastikan barang bawaan selalu berada dalam pengawasan, baik di area stasiun maupun selama berada di dalam layanan kereta api, Commuter Line, dan layanan KAI Group lainnya.