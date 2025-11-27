KAI Bantah Pecat Pegawai Imbas Kasus Viral Tumbler Penumpang Hilang di KRL

JAKARTA - KAI Commuter membantah melakukan pemberhentian pekerjaan terhadap petugas front liner sebagaimana yang diberitakan di media sosial. Sebaliknya, perkara itu masih dalam evaluasi internal KAI Commuter.

"Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Karina menjelaskan, KAI Commuter masih melakukan tahap awal menyusul viralnya kasus tersebut. Saat ini KAI Commuter juga masih berkoordinasi dengan pihak mitra pengelola petugas front liner.

"Sebagai tahap awal, tentunya kami melakukan koordinasi kepada pihak mitra pengelola petugas front liner," ungkap dia.

KAI Commuter juga dipastikan melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya. Dia mengimbau agar seluruh pengguna KRL tetap menjaga barang bawaannya dengan baik.

"Kami mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna. Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik," ungkap dia.

Karina juga menginformasikan bahwa setiap stasiun memiliki layanan lost and found. Barang yang ditemukan akan didata dan disimpan oleh petugas.

"Jika tidak diambil dalam kurun waktu tertentu di stasiun tujuan akhir, barang tersebut akan dipindahkan ke gudang pusat untuk penyimpanan lebih lanjut," tutur dia.