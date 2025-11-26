Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp900 Ribu Cair Lagi, Penerima Tanpa Rekening Bisa Ambil di Sini

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |07:57 WIB
BLT Rp900 Ribu Cair Lagi, Penerima Tanpa Rekening Bisa Ambil di Sini
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900.000 kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terus dicairkan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900.000 kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terus dicairkan sampai sekarang. Penyaluran BLT dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia untuk keluarga penerima manfaat yang tidak memiliki rekening.

Keluarga dapat langsung mengambil BLT Rp900.000 di balai desa masing-masing.

Kementerian Keuangan meyakini kucuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900.000 akan menjadi pendorong akselerasi konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025. Keyakinan ini muncul setelah pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2025 tercatat melambat dan mencapai titik terendah dalam 14 tahun terakhir, di luar periode pandemi.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, BLT ini ditujukan untuk empat desil terendah masyarakat, yang memiliki kecenderungan konsumsi tambahan (marginal propensity to consume) yang sangat tinggi.

"Artinya kalau kita tambah Rp900.000 uang ke kantong masyarakat, mereka langsung membelanjakan paling tidak 90 persen dari Rp900.000 tersebut," ungkap Febrio.

Febrio meyakini BLT senilai total Rp31,95 triliun tersebut akan dibelanjakan segera untuk kebutuhan sehari-hari, dan dampaknya akan terlihat langsung pada komponen konsumsi Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV/2025.

 

