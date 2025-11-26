Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Cair Rp900 Ribu, Ibu Tiga Anak Bersyukur Bisa Beli Beras dan Persiapan Natal 

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |15:56 WIB
BLT Kesra Cair Rp900 Ribu, Ibu Tiga Anak Bersyukur Bisa Beli Beras dan Persiapan Natal 
BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp900 ribu telah diterima oleh keluarga penerima
A
A
A

JAKARTA - BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp900 ribu telah diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu persiapan menyambut Hari Raya Natal bagi keluarga penerima dengan latar belakang Katolik dan Kristen.

Seorang Ibu, Sari Purwaningsih, mengaku terkejut saat mendapat pemberitahuan soal pencairan BLT Kesra bagi keluarganya. Dirinya kaget karena terakhir mendapatkan bantuan waktu Covid-19.

"Saya tahu hari Selasa, dikasih tahu dari RT lewat WA. Padahal terakhir dapat bansos sebelumnya terakhir pas Covid," cerita Bu Sari kepada Okezone.com, Rabu (26/11/2025).

Ibu tiga orang anak ini pun langsung mempersiapkan persyaratan untuk mengambil BLT sebesar Rp900.000. Bantuan tersebut diambil langsung di kantor RW.

"Ibu Sari besok abis Magrib ke kantor RW dapatkan BLT. Syaratnya bawa KTP asli," ujarnya.

Dirinya pun bersyukur menjadi salah satu penerima bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

"Duh, Puji Tuhan banget bisa dapat ini. Uangnya bisa buat beli beras, buat masak, transport anak-anak sekolah. Dan pas banget lagi mau Natal, jadi untuk persiapan juga," kata Sari.

Sari mengaku selama ini belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, kecuali saat Covid-19. Dirinya bukan penerima bansos PKH, beras, dan lainnya.

"Kaget banget karena terakhir itu waktu Covid. PKH saya enggak, beras enggak juga," ujarnya.

 

