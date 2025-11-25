Harga Emas Antam Meroket, Naik Rp40.000 per Gram Hari Ini

Harga emas Antam (ANTM) meroket pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) meroket pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp 40.000 menjadi Rp 2.380.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp 40.000 menjadi Rp 2.241.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp 1.240.000

Emas 1 gram: Rp 2.380.000

Emas 2 gram: Rp 4.710.000

Emas 3 gram: Rp 7.047.000

Emas 5 gram: Rp 11.715.000