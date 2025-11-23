Harga Emas Antam Hari Ini 23 November 2025, Naik atau Turun?

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Minggu 23 November 2025. Harga emas Antam logam mulia pada hari ini tidak bergerak alias sama dengan harga pada Sabtu 22 November 2025.



Tercatat, harga emas Antam pada Sabtu 22 November 2025 turun Rp7.000 menjadi Rp2.341.000 per gram.



Sementara, harga emas jual kembali (buyback) Antam masih di level Rp2.202.000 per gram.



‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.



‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.



‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.



Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Minggu (23/11/2025).