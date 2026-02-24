Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000-Rp20.000 Terbaru 2026 Daerah Jabodetabek

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |18:05 WIB
Ini Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000-Rp20.000 Terbaru 2026 Daerah Jabodetabek
Ini Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000-Rp20.000 Terbaru 2026 Daerah Jabodetabek (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini daftar lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri pecahan Rp10.000-Rp20.000 terbaru 2026 daerah Jabodetabek. Mayoritas ATM biasanya hanya menyediakan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000, tapi masyarakat perlu tahu kalau ada ATM yang menyediakan uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

Uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 biasanya diburu jelang Lebaran. Tidak perlu repot-repot menukarkan uang baru pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, kini masyarakat mempunyai opsi untuk menarik uang di ATM dengan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 ini disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Lalu di mana saja lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri pecahan Rp10.000-Rp20.000? Berikut ini Okezone rangkum lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000-Rp20.000 Terbaru 2026 Daerah Jabodetabek

Lokasi ATM BNI Pecahan Rp20.000

- Lobby Selatan Gedung KB 3 – Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- KCP KBN Cakung 2 – Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d A.14-2, Jakarta Utara
- KCP Mercu Buana – Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
- Trisakti Kampus B – Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat
- KCP Trisakti Kampus A – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat
- KCP UNTAR 1 – Gedung UNTAR I, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
- Universitas Trisakti (GEMA) – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat
- Jl. Raya Ciputat, Kantor Cabang UIN
- KC UI Depok 3 – Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat), Depok
- Gallery IPB Diploma 2 – Jl. Kumbang No. 14, Bogor.

 

