Cek Info Terbaru Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Bakal Cair Lagi?

JAKARTA - Cek info terbaru apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 bakal cair lagi? Bantuan Subsidi Upah atau BSU masuk ke dalam bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode Juni-Juli 2025.

Pada periode tersebut, pemerintah telah mencairkan BSU untuk pekerja sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya Rp600.000. Pencairan BSU 2025 periode Juni-Juli menyasar 15,9 juta pekerja.

Dana BSU disalurkan secara sekaligus melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia (Persero). Terakhir kali pengambilan BSU 2025 periode Juni-Juli di kantor pos pada 12 Agustus 2025.

Usai pencairan BSU di periode Juni-Juli 2025 yang sangat dirasakan manfaatnya oleh pekerja, muncul kabar akan ada pencairan BSU tahap 2. Namun, kabar ini sudah ditepis oleh pemerintah mengenai pencairan BSU tahap 2.

Awalnya, BSU 2025 akan dikaji untuk diperpanjang pada kuartal III dan kuartal IV-2025, namun pemerintah memastikan pencairan BSU hanya dilakukan pada periode Juni-Juli 2025, sehingga pencairan BSU tahap 2 di Oktober maupun di November 2025 tidak ada lagi. Hal ini juga diperkuat usai pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi dan tidak ada BSU.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penyaluran BSU 2025 hanya disalurkan pada periode Juni-Juli. Tidak ada lagi pencairan BSU 2025 tahap 2 di Oktober maupun November 2025.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

“Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” ujar dia.