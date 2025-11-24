Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya

JAKARTA - Bansos BLT Kesra 2025 cair berapa kali? Ini fakta hingga cara ceknya. Pemerintah menyalurkan BLT kesejahteraan rakyat (Kesra) sejak Senin, 20 Oktober 2025.

Pencairan BLT Kesra 2025 dilakukan tiga kali, namun sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan dimulai Oktober, November dan Desember 2025.

Pencairan BLT Kesra Rp900.000 melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) dan juga lewat PT Pos Indonesia.

Namun, hingga saat ini masih ditemukan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melaporkan bahwa dana tersebut belum juga masuk ke rekening mereka.

Dalam data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 31 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp13,1 triliun kepada 14,6 juta keluarga penerima manfaat melalui transfer langsung ke rekening.

Sementara, mulai Jumat (21/11/2025), penyaluran BLT dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia untuk keluarga penerima manfaat yang tidak memiliki rekening. KPM tersebut dapat langsung mengambil BLT Rp900.000 di balai desa masing-masing.

Diketahui, pemerintah menyalurkan total dana Rp31,95 triliun untuk BLT Rp900.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Jika BLT belum cair, bagaimana cara lapornya? Berikut Okezone rangkum cara memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang belum kunjung masuk rekening

Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan tersebut, cukup siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Lalu, seperti apa langkah-langkah untuk mengeceknya? Berikut panduan lengkap cek penerima BLT Kesra Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025: