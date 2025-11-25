Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Ajukan Reaktivasi Penerima Bansos yang Sempat Dicoret karena Terindikasi Judi Online

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |20:05 WIB
Cara Ajukan Reaktivasi Penerima Bansos yang Sempat Dicoret karena Terindikasi Judi Online
Cara ajukan reaktivasi penerima bansos yang sempat dicoret karena terindikasi judi online. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cara ajukan reaktivasi penerima bansos yang sempat dicoret karena terindikasi judi online.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengaktifkan kembali 7.200 penerima bansos yang dicoret karena terindikasi terlibat judi online.

Bagi masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang ingin melakukan reaktivasi, ada dua kesempatan. Adapun syaratnya:

1. KPM membuat surat pernyataan untuk tidak terlibat judi.

2. Menyertakan berita acara klarifikasi yang ditandatangani penerima, pendamping, dan kepala dinas sosial.

Dengan melakukan reaktivasi, penerima bansos dimungkinkan kembali masuk dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, langkah ini dapat mencegah keluarga penerima manfaat jatuh ke jurang kemiskinan lebih dalam tanpa bansos.

Tercatat ada 603.000 rekening keluarga penerima bansos yang terindikasi judi online. Sebanyak 375.000 rekening masih dalam pendalaman dan 228.000 rekening dicoret dari daftar penerima bansos.

Dari 228.000 rekening tersebut, yang kini sudah direaktivasi sebanyak 7.200 rekening keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa melalui aplikasi Cek Bansos, disediakan fitur Usul dan Sanggah.

 

Telusuri berita finance lainnya
