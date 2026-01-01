Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu di Akhir 2025, Warga: Alhamdulillah Rezeki

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |13:02 WIB
Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu di Akhir 2025, Warga: Alhamdulillah Rezeki
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dilakukan sampai malam terakhir 2025. (Foto: Okezone.com/Kemensos)
JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dilakukan sampai malam terakhir 2025. Masyarakat yang mendapatkan bantuan Rp900.000 pun bersyukur memperoleh rezeki di akhir tahun.

Salah satu penerima BLTS, Sobari (69), warga Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang sehari-hari bekerja sebagai penyedia jasa cat duco, mengaku bersyukur telah menerima bantuan.

“Tadi dapat uang Rp900 ribu, Alhamdulillah rezeki. (Apalagi) konsumen kalau musim begini jarang perbaiki kendaraan,” kata Sobari, Kamis (1/1/2026).

Sebagai informasi, pada 2025, pemerintah meningkatkan secara signifikan alokasi anggaran bantuan sosial. Jumlah penerima BLTS diperluas dari semula 18 juta KPM menjadi sekitar 35 juta KPM, dengan total anggaran meningkat dari sekitar Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pun berharap perluasan bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat graduasi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

 

