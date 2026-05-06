Purbaya Naik Haji, Siapkan Doa Khusus untuk Ekonomi RI: 3 Tahun Lagi Kita Kaya Bareng

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |17:20 WIB
Purbaya Naik Haji, Siapkan Doa Khusus untuk Ekonomi RI: 3 Tahun Lagi Kita Kaya Bareng
Purbaya Naik Haji, Siapkan Doa Khusus untuk Ekonomi RI: 3 Tahun Lagi Kita Kaya Bareng (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada 21 Mei 2026. Di sela persiapannya, Purbaya tengah fokus mengikuti pembekalan teknis agar proses ibadah dapat berjalan dengan lancar.

"(Berangkat tanggal) 21 kalau jadi. Insya Allah. Nanti malam mau latihan tuh, katanya malam saya mau ditentir gimana cara melakukan haji yang baik," kata Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Selain kesiapan fisik dan mental, Purbaya menuturkan telah menyiapkan permohonan khusus yang akan dipanjatkan di tempat-tempat mustajab. Fokus utama doanya adalah keberlanjutan penguatan ekonomi Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat dalam beberapa tahun ke depan.

"Doanya pertumbuhan ekonomi (Indonesia) makin cepat. Doa supaya ekonomi bagus terus, makin kuat, tiga tahun lagi kita kaya bareng-bareng," ujarnya.

Rencana ibadah haji Purbaya ini bertepatan dengan momentum positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal I-2026 berhasil mencapai angka 5,61 persen (yoy). Capaian ini melampaui performa periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,87 persen.

Purbaya bahkan menyebut pencapaian ini sebagai sebuah "keajaiban" karena pemerintah mampu mengakselerasi roda ekonomi tanpa memerlukan tambahan anggaran baru. 

Salah satu kunci utamanya adalah strategi pemindahan setengah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), yakni sekitar Rp300 triliun, dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional guna mendorong likuiditas dan aktivitas ekonomi.

"Kita harapkan ke depan makin cepat, kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi temen-temen juga bantu doain dong, jangan dijelek-jelekin terus," ujarnya.

 

