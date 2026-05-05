Purbaya Bakal Lantik 2 Pejabat Baru Kemenkeu Besok, Ini Bocorannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |17:03 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada besok, Rabu (6/5/2026). Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong setelah Purbaya melakukan pencopotan terhadap pejabat tinggi sebelumnya terkait ketidakakuratan data restitusi pajak.

"Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Meski memastikan jadwal pelantikan, Purbaya masih merahasiakan identitas para pejabat baru tersebut maupun posisi spesifik yang akan mereka tempati di kementerian.

Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari keputusan Menkeu pada Senin (4/5/2026) yang mencopot dua pejabat tinggi karena dinilai menyodorkan data yang salah mengenai pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi. 

Keputusan tersebut diambil setelah adanya investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengeluaran restitusi.

Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi restitusi pajak pada tahun 2025 membengkak menjadi Rp361,15 triliun, atau melonjak 35,9 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini sangat kontras dengan laporan awal yang ia terima dari jajarannya.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah," ujar Purbaya pada Senin lalu.

 

Purbaya: Realisasi APBN Defisit Rp240,1 Triliun, Setara 0,93 Persen PDB
