TNI Beri Pembekalan Penerima Beasiswa LPDP, Purbaya: Jangan Sampai Nanti Hina Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait keterlibatan TNI dalam program persiapan keberangkatan (PK) bagi para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menegaskan, keterlibatan unsur militer tersebut bukan bertujuan untuk persiapan perang, melainkan untuk menanamkan kedisiplinan dan memperkokoh rasa cinta tanah air. Menurutnya, aktivitas fisik seperti push-up maupun sit-up merupakan instrumen untuk melatih ketahanan mental dan kecintaan terhadap negara.

"LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka. Biasanya kalau sit-up, push-up, itu disiplin itu kan latihan itu sebetulnya, latihan kecintaan ke negara. Yang disiplin itu kecintaan ke negaranya," ujar Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Purbaya menekankan pentingnya pembekalan ini agar para mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri tetap memiliki loyalitas tinggi terhadap Indonesia.

Purbaya tidak menginginkan adanya alumni LPDP yang justru memberikan citra buruk atau menghina negara sendiri setelah mendapatkan fasilitas pendidikan dari pemerintah.

"Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin-kemarin, pergi keluar habis itu menghina-hina negara sendiri. Itu yang utama," tegas Purbaya.