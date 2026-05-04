Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Restitusi PPN Dipangkas Jadi Rp1 Miliar, Ini Alasan Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |17:00 WIB
Restitusi PPN Dipangkas Jadi Rp1 Miliar, Ini Alasan Purbaya
Restitusi PPN Dipangkas Jadi Rp1 Miliar, Ini Alasan Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah ini diambil guna memastikan proses pengembalian pajak berlangsung lebih tertib, akurat, dan terkendali di tengah proses audit yang sedang berjalan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026, pemerintah memangkas drastis ambang batas maksimal restitusi PPN dipercepat dari semula Rp5 miliar menjadi hanya Rp1 miliar per masa pajak. 

Kebijakan ini menganulir aturan sebelumnya, PMK Nomor 209 Tahun 2021, yang sempat melonggarkan batas restitusi untuk menjaga likuiditas pelaku usaha saat tekanan ekonomi melanda.

Purbaya menegaskan bahwa pembatasan nominal ini sangat krusial agar pencairan restitusi tidak memberikan tekanan berlebih pada penerimaan negara.

"Ini ingin kendalikan saja supaya restitusinya keluarnya lebih rapi," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Pemerintah saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investasi terhadap restitusi pajak periode 2024-2025. 

Purbaya mengungkapkan adanya indikasi ketidakakuratan perhitungan, khususnya pada sektor industri tertentu yang membebani kas negara secara signifikan.

"Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya. Net. Jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216315/purbaya-iXs5_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Kabar Ambruk Masuk Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216137/menkeu_purbaya-di0w_large.jpeg
Diisukan Masuk Rumah Sakit, Purbaya Bagikan Momen Berenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3216062/purbaya-71Fy_large.jpg
Purbaya Dikabarkan Masuk Rumah Sakit, Ini Kata Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215643/purbaya-yKfA_large.jpg
Purbaya Cs Tunda Umumkan Hasil Rapat KSSK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215536/purbaya-RuhK_large.jpeg
Purbaya Terbitkan Aturan Anggaran OJK, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215244/menkeu_purbaya-VfAj_large.jpg
Purbaya Akan Tanggung 100 Persen PPN Avtur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement