Purbaya Buka Suara soal Kabar Ambruk Masuk Rumah Sakit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:14 WIB
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal isu yang menyebut dirinya dilarikan ke rumah sakit (RS) karena kondisi kesehatan yang memburuk. Purbaya membenarkan sempat mendatangi rumah sakit, namun menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah pemeriksaan kesehatan rutin biasa dan saat ini dirinya sudah kembali beraktivitas.

“Iya masuk rumah sakit, tapi keluar lagi. Check up biasa, normal,” kata Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Klarifikasi ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar di masyarakat dan media sosial bahwa bendahara negara tersebut dalam kondisi kritis atau tidak berdaya.

Menjawab pertanyaan mengenai kabar kadar gula darahnya yang sempat menyentuh angka 600, Purbaya justru mempertanyakan sumber informasi tersebut dan memastikan bahwa angka kesehatannya saat ini sangat stabil.

"Siapa yang bilang? Bagus sekarang. Sekarang aman. 118 sudah normal lagi. Udah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan?" ujar Purbaya menanggapi kabar kadar gula darahnya.

 

