Penjelasan Lengkap Purbaya Jawab Isu Sakit Tak Bisa Bangun hingga Mau Dipecat

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal isu sakit dan masuk rumah sakit (RS) hingga dipecat. Isu ini viral dan tersebar di media sosial.

Purbaya menegaskan, dirinya memang sempat mendatangi rumah sakit, namun hal tersebut hanyalah pemeriksaan kesehatan rutin biasa dan saat ini dirinya sudah kembali beraktivitas.

“Iya masuk rumah sakit, tapi keluar lagi,” tegas Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Penjelasan dirinya ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar di masyarakat dan media sosial bahwa Purbaya dalam kondisi kritis atau tidak berdaya.

Sementara, menjawab pertanyaan mengenai kabar kadar gula darahnya yang sempat menyentuh angka 600, Purbaya justru mempertanyakan sumber informasi tersebut dan memastikan bahwa angka kesehatannya saat ini sangat stabil.

"Siapa yang bilang? Bagus sekarang. Sekarang aman. 118 sudah normal lagi. Udah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan?" ujar Purbaya menanggapi kabar kadar gula darahnya.