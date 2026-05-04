Purbaya Sebut Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN 2 Tahun

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sumber anggaran gaji pegawai, termasuk manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski mengaku belum mendapatkan rincian informasi secara langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Purbaya mengonfirmasi adanya kewajiban negara untuk menanggung biaya penggajian tersebut selama dua tahun pertama.

Purbaya menjelaskan, anggaran ini akan dikucurkan saat para manajer tersebut resmi menjadi pegawai BUMN di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

"Saya enggak tahu. Itu Anda tanya Pak Zulhas. Yang saya tahu, saya wajib bayar itu katanya, ya sudah," ujar Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Purbaya mengungkapkan, kepastian mengenai keterlibatan APBN ini baru ia ketahui setelah menyadari adanya miskomunikasi di internal kementeriannya. Dia menyebut sejumlah pejabat di bawahnya telah menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Pangan namun tidak memberikan laporan berkala terkait komitmen pembiayaan tersebut.

"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi enggak pernah laporan. Jadi yasudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear," tegasnya.