Purbaya Beri Insentif 100 Ribu Mobil Listrik, Berlaku Bulan Depan

JAKARTA – Pemerintah secara resmi akan memperluas cakupan insentif kendaraan listrik ke sektor mobil listrik (electric vehicle/EV). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan kuota insentif untuk 100 ribu unit mobil listrik.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak bersifat final dan akan terus ditambah jika kuota awal telah habis terserap.

"Kira-kira untuk mobil listrik, akan kita kasih 100 ribu mobil listrik. Kalau habis kita kasih lagi, kalau habis kita kasih lagi," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Kebijakan ini diambil setelah adanya pertemuan antara Purbaya dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita guna membahas strategi penguatan sektor manufaktur dan daya tahan ekonomi.

Terkait rincian teknis mengenai bentuk dan besaran insentif, Purbaya menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian, serupa dengan mekanisme subsidi motor listrik yang sudah berjalan sebelumnya.

Khusus untuk motor listrik, pemerintah juga mematok target 100 ribu unit pertama dengan besaran subsidi Rp5 juta per unit.

"Skemanya menperin (Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita) yang mengatur. Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau abis nanti kita kasih lagi, kalau habis kita kasih lagi," ujar Purbaya.

Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat mulai diimplementasikan pada awal Juni 2026. Strategi ini memiliki dua tujuan utama: memperkuat daya tahan fiskal melalui pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memacu pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2026.