Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Purbaya: Kita Lepas dari Kutukan!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026. Menurut Purbaya, realisasi ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil melampaui stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini tertahan di level 5 persen.

"Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya mengaku sempat merasa tegang sebelum pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis. Namun, hasil yang melampaui ekspektasi ini dinilai sebagai prestasi besar di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah saya enggak stress lagi," ujar dia.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi periode ini didorong secara signifikan oleh belanja pemerintah serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).