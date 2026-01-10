Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Makin 'Berotot', Punya Wewenang Rekomposisi Rupiah dan Valas!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |07:35 WIB
Purbaya Makin 'Berotot', Punya Wewenang Rekomposisi Rupiah dan Valas!
Purbaya Makin 'Berotot', Punya Wewenang Rekomposisi Rupiah dan Valas! (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memegang mandat baru dalam pengelolaan keuangan negara seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Salah satu poin paling krusial dalam aturan tersebut adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan rekomposisi mata uang pada dana cadangan fiskal, sebuah fungsi yang sebelumnya secara eksklusif dijalankan oleh Bank Indonesia (BI).

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) UU APBN 2026, kewenangan ini diberikan untuk memperkuat stabilitas fiskal dan memitigasi risiko pasar di tengah ketidakpastian global.

“Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL (saldo anggaran lebih) melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing,” demikian penjelasan pemerintah dalam beleid tersebut, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Berbeda dengan regulasi tahun-tahun sebelumnya di mana Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya ditempatkan di Bank Indonesia, aturan baru ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mengelola dana tersebut secara lebih fleksibel. Pasal 31 ayat (3) merinci bahwa dana SAL kini dapat dipinjamkan kepada berbagai pihak demi menyukseskan kebijakan nasional.

Penerima pinjaman dana SAL tersebut meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta Badan hukum lain yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah.

Meskipun kewenangan ini telah sah secara undang-undang, rincian teknis mengenai prosedur rekomposisi mata uang dan pinjaman tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194529/menkeu_purbaya-OQxh_large.jpg
Purbaya Respons soal Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194376/purbaya-ClpV_large.jpg
Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan, Purbaya: Mereka Beli KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194371/purbaya-0L23_large.jpeg
Aturan Baru DHE Diteken Prabowo, Eksportir Wajib Parkir Dolar di Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194335/menkeu_purbaya-G06S_large.jpeg
APBN Defisit Dekati Ambang Batas, Purbaya Akan Rombak Kinerja Pajak dan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194328/menkeu_purbaya-4Cwu_large.jpeg
Pengusaha Sawit Ngeluh soal Revisi DHE SDA, Ini Respons Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194293/menkeu_purbaya-hgiY_large.jpeg
Purbaya soal Asumsi Makro: Ekonomi 2025 Tumbuh 5,2 Persen di Tengah Dinamika Harga Minyak hingga Kurs
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement