Peringatan Keras Purbaya ke Penerima Beasiswa LPDP: Jangan Hina Negara!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan keras kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar tidak menghina negara. Pernyataan ini muncul usai kasus alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas (DS) yang menyebut "cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan”.

Pernyataan ini viral karena diduga menghina negara hingga menyeret sang suami Arya Iwantoro karena belum memenuhi kewajiban pengabdian usai menerima beasiswa LPDP.

Peringatan Keras Purbaya ke Penerima Beasiswa LPDP

Purbaya mengingatkan bahwa dana beasiswa LPDP berasal dari hasil pajak rakyat dan sebagian dari pembiayaan negara yang dialokasikan khusus untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, tindakan merendahkan martabat negara oleh penerima beasiswa dianggap sebagai pelanggaran integritas yang serius.

“Saya harapkan ke depan, teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, kalau enggak senang ya enggak senang tapi jangan menghina-hina negara lah, jangan begitu. Itu uang dari pajak dan dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Purbaya menekankan bahwa ekspresi ketidakpuasan pribadi tidak seharusnya berujung pada penghinaan terhadap negara yang telah membiayai pendidikan mereka.

“Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk. Nanti akan kalian lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri," jelas dia.

Purbaya juga mencontohkan bahwa dirinya sekolah hingga ke luar negeri dengan biaya sendiri dan setelah selesai pulang untuk mengabdi ke negara. Dengan demikian, Purbaya menegaskan bahwa sanksi ini merupakan bentuk pembelajaran agar seluruh penerima beasiswa tetap memiliki rasa nasionalisme dan menghormati kontrak sosial dengan negara.

“Kalau enggak patriotis enggak apa-apa tapi jangan menghina negara deh, dan saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP dan saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius,” pungkas Menkeu.