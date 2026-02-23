Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

44 Alumni LPDP Ogah Kembali ke Indonesia Setelah Studi, 8 Orang Dijatuhi Sanksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:23 WIB
44 Alumni LPDP Ogah Kembali ke Indonesia Setelah Studi, 8 Orang Dijatuhi Sanksi
44 alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) teridentifikasi melanggar kewajiban pengabdian di Indonesia. (Foto : Okezone.com/LPDP)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 44 alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) teridentifikasi melanggar kewajiban pengabdian di Indonesia. Data terbaru menunjukkan adanya alumni yang tidak kembali atau tidak menjalankan masa pengabdian setelah menamatkan studi.

Plt Kepala BPPK Kemenkeu, Sudarto, menjelaskan pihaknya telah melakukan audit mendalam terhadap ratusan alumni untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi, termasuk pengembalian, ada 8 orang, sementara 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto saat konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Proses pelacakan alumni yang tidak kembali dilakukan secara komprehensif dengan menggandeng Kementerian Hukum dan HAM serta menampung aduan dari masyarakat.

Namun, Sudarto menekankan bahwa setiap kasus diteliti secara hati-hati karena perbedaan status perlintasan masing-masing individu.

Dari hasil verifikasi, ditemukan beberapa alumni yang dilaporkan ternyata masih sesuai aturan, misalnya sedang menjalani masa magang yang sah atau sedang mengemban tugas khusus dari instansi asalnya.

"Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya," tambah Sudarto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/65/3203200//arya-6RZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203165//purbaya-AiJX_large.jpg
Purbaya Blacklist Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro dari Seluruh Instansi Pemerintah Usai Hina Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203159//purbaya-pSPr_large.jpg
Purbaya Sebut Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203136//purbaya-1nGL_large.jpg
Purbaya Sentil Alumni LPDP 'Cukup Saya WNI, Anak Jangan': 20 Tahun Lagi Dia Akan Menyesal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/65/3202995//beasiswa-gDrp_large.jpg
Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', LPDP Duga Suami DS Belum Tunaikan Kewajiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/612/3202997//toga_wisuda-VwzS_large.jpg
Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', Maudy Ayunda hingga Tasya Raih Beasiswa LPDP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement