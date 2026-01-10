Advertisement
MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan di Awal 2026, 3 Emiten Meroket 100 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |10:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham paling cuan yang masuk daftar penghuni top gainers pada periode perdagangan 5-9 Januari 2026.

Penguatan saham ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menyentuh level psikologis 9.000.

IHSG ditutup naik 2,16 persen di level 8.936,754 pada akhir pekan ini, menguat dari posisi 8.748,132 pada pekan sebelumnya

Sejalan dengan peningkatan IHSG, ada tiga saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 100 persen.

Adapun PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) melesat hingga 119,57 persen. Nominal saham naik menjadi Rp202 dari Rp92 pada pekan lalu.

Disusul oleh PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) yang naik 106,70 persen. Nominal sahamnya melesat dari Rp1.940 menjadi Rp4.010 di pekan ini.

Terakhir ada PT Ifishdeco Tbk (IFSH) yang menguat tak beda jauh dari emiten sebelumnya, mencapai 106,13 persen. Harga saham IFSH tercatat mencapai Rp1.680 dari Rp815 pada pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (10/1/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 5-9 Januari 2026:

 

Halaman:
1 2
