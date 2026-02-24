Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tancap Gas! IHSG Dibuka Menguat ke 8.428

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |09:19 WIB
Tancap Gas! IHSG Dibuka Menguat ke 8.428
Tancap Gas! IHSG Dibuka Menguat ke 8.428 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 31,97 poin atau 0,38 persen ke level 8.428 pada perdagangan hari ini, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 1,7 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp1 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 148 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp15,1 triliun.

Sebanyak 273 saham mengalami kenaikan dan 220 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 465 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,29 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,15 persen. Sementara sektor siklikal melemah 0,01 persen.

Sektor keuangan menguat 1,02 persen. Sektor infrastruktur turun 0,09 persen. Sektor properti menguat 0,01persen. Sektor bahan baku naik 1,21 persen. Kemudian sektor transportasi naik 0,01 persen.

Sektor industri menguat 0,20 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 0,04 persen. Selanjutnya sektor kesehatan menguat di angka 0,13 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

