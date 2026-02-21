Deretan Saham yang Rugi Sepekan, dari HILL hingga ROCK

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini, 18-20 Februari 2026.



Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat kenaikan 0,72 persen ke level 8.271.



Peringkat pertama top losers ditempati oleh saham PT Hillcon Tbk (HILL), terjun bebas sebesar 27,50 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp80 menjadi Rp58 per saham.



Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) yang menyusut 9,60 persen ke Rp2.730 dari posisi pekan sebelumnya di Rp3.020.