HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 52 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |12:08 WIB
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 52 Persen
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 52 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 18-20 Februari 2026. Penguatan saham ini sejalan dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan.

Tercatat, IHSG menguat 0,72 persen sehingga ditutup pada level 8.271,767 dari posisi 8.212,271 pada pekan lalu.

Emiten PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) mencatat kenaikan lebih dari 50 persen tepatnya 52,68 persen.

Sementara itu, saham PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 28,68 persen.

Berikut 10 saham top gainers pekan ini 18-20 Februari 2026 mengutip data statistik BEI, Sabtu (21/2/2026):

 

Halaman:
1 2
