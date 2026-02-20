Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.300 Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |09:17 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.300 Jelang Akhir Pekan
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.300 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,31 persen ke level 8.300,22 pada perdagangan hari ini, Jumat (20/2/2026). Bahkan, IHSG melanjutkan penguatan 0,63 persen ke 8.326,

Pada perdagangan hari ini, ada 315 saham di zona hijau, 204 melemah, dan 439 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,6 triliun, dengan volume 2,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,66 persen ke 839, indeks JII menguat 0,42 persen ke 568, indeks MNC36 menguat 0,92 persen ke 342, dan IDX30 menguat 0,76 persen ke 439.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, dan industri. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, properti, transportasi dan kesehatan.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202580/bei-Ncwn_large.jpg
BEI Resmi Naikkan Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026, Siap Buka Data Kepemilikan Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/278/3202501/ihsg-c4sA_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.274
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/278/3202171/ihsg-HLZy_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.235 Usai Libur Imlek 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/278/3201375/ihsg_sesi_i-UWSH_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.218
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/278/3201351/ihsg_hari_ini-jKgN_large.jpg
IHSG DIbuka Melemah ke Level 8.240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201209/bei-qzED_large.jpg
BEI Tak Khawatir soal Masuknya Dana Pensiun dan Asuransi ke Pasar Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement