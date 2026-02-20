IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.300 Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,31 persen ke level 8.300,22 pada perdagangan hari ini, Jumat (20/2/2026). Bahkan, IHSG melanjutkan penguatan 0,63 persen ke 8.326,

Pada perdagangan hari ini, ada 315 saham di zona hijau, 204 melemah, dan 439 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,6 triliun, dengan volume 2,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,66 persen ke 839, indeks JII menguat 0,42 persen ke 568, indeks MNC36 menguat 0,92 persen ke 342, dan IDX30 menguat 0,76 persen ke 439.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, dan industri. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, properti, transportasi dan kesehatan.



(Dani Jumadil Akhir)

