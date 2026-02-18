IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.235 Usai Libur Imlek 2026

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 23,54 poin atau 0,29 persen ke posisi 8.235,81 pada perdagangan Rabu (18/2/2026). IHSG menguat usai libur panjang Imlek 2026.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,87 poin atau 0,23 persen ke posisi 831,54.

Sebelumnya, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan gerak IHSG masih akan diwarnai fluktuasi tajam di tengah ketidakpastian status Indonesia dalam indeks global MSCI.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai meski sempat ada tren penguatan pada IHSG, hal itu belum menjadi sinyal pemulihan kepercayaan investor secara penuh. Hal ini terlihat dari masih derasnya aksi jual bersih (net outflow) investor asing pada saham-saham blue chip seperti BBCA.

“Untuk saat ini, kami belum melihat tanda-tanda penguatan yang berkelanjutan, meskipun regulator dan bursa telah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna memperbaiki persepsi, kredibilitas, serta tingkat investabilitas pasar. Kami menilai sebelum MSCI mengumumkan keputusan final terkait status pasar saham Indonesia, risiko volatilitas IHSG masih tinggi dengan potensi berlanjutnya tekanan jual dari investor asing,” jelas Rully.

Rully menambahkan bahwa arah pasar ke depan akan sangat bergantung pada tiga faktor utama: keputusan akhir MSCI, arus modal asing, serta kebijakan suku bunga The Fed. Meski demikian, fundamental dalam negeri seperti inflasi yang rendah masih memberikan harapan bagi saham-saham domestik.



(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.