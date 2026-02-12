Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 8.295

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |09:29 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 8.295
IHSG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.295 pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini, Kamis (12/2/2026).

Untuk diketahui, pada sesi penutupan perdagangan di hari sebelumnya, IHSG juga perkasa dan berakhir di level 8.290.

Hingga 10 menit berlangsungnya perdagangan, volume perdagangan tercatat di 5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,9 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 360 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp15 triliun.

Sebanyak 264 saham mengalami kenaikan dan 280 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 410 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Rockfields Properti Indonesia (ROCK) yang menguat 24,74 persen. Disusul Ifishdeco (IFSH) naik 24,05 persen. Kemudian Leyand International (LAPD) naik 24,45,07 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Indo Premier Investment Management (XIML) yang terkoreksi 15,00 persen. Disusul Indo Premier Investment Management (XISC) melemah 14,15 persen. Selanjutnya Indo Premier Investment Management (XIFE) turun 13,64 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,80 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,04 persen. Sementara sektor siklikal menguat 0,31 persen.

 

