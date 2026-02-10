Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

FTSE Russell Tunda Review Indeks Saham Indonesia, Apa Dampaknya?

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |20:34 WIB
FTSE Russell Tunda Review Indeks Saham Indonesia, Apa Dampaknya?
FTSE Russell Tunda Review Indeks Saham Indonesia, Apa Dampaknya? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasar saham Indonesia dinilai relatif tenang dalam merespons keputusan FTSE Russell yang menunda review indeks Indonesia pada Maret 2026. Penundaan tersebut dipahami sebagai persoalan teknis, bukan cerminan penurunan kualitas fundamental pasar modal Indonesia. 

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menekankan FTSE menilai masih terdapat ketidakpastian dalam proses reformasi pasar, khususnya terkait kebijakan free float minimum dan potensi gangguan mekanisme pasar selama masa transisi. 

"Karena itu, FTSE memilih menahan seluruh perubahan indeks hingga terdapat kepastian regulasi yang lebih solid," ujar Hendra kepada Okezone di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dampak FTSE Russell Tunda Review Indeks Saham Indonesia

Hendra menjelaskan dampak dari kebijakan ini adalah struktur indeks FTSE Indonesia menjadi statis dalam jangka pendek. Tidak ada penambahan atau penghapusan saham, tidak ada perubahan bobot akibat free float serta tidak ada penyesuaian akibat aksi korporasi diskresioner seperti rights issue.

"Bagi investor institusi global, kondisi ini justru memberikan kepastian sementara, karena mengurangi risiko rebalancing mendadak. Inilah yang menjelaskan mengapa pasar tidak bereaksi negatif secara agresif terhadap keputusan FTSE tersebut," kata Hendra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/278/3200850/saham-fhKP_large.jpg
PADI Bantah Dirut Djoko Joelijanto Jadi Tersangka Kasus Pidana Pasar Modal MPAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/278/3200802/ihsg_menguat-ETrV_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,2% ke 8.131
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/278/3200717/ihsg-Rx40_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200676/saham-R8NS_large.jpg
Praktik Manipulasi Harga Saham Gorengan, OJK Denda 151 Pelaku Rp240 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200594/ihsg-kcJ8_large.jpg
OJK Bantah Loloskan PIPA Melantai di BEI, Pelanggaran Terjadi Setelah IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200589/purbaya-Wj1E_large.jpg
IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement