IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.031

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun tipis 0,01 persen ke level 8.031 pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini, Selasa (10/2/2026).

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 328 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp250 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 37 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,5 triliun.

Sebanyak 222 saham mengalami kenaikan dan 118 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 681 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Ifishdeco (IFSH) yang menguat 24,90 persen. Disusul Alakasa Industrindo (ALKA) naik 24,53 persen. Kemudian Nusantara Almizia (NZIA) naik 15,32 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Energi Mega Persada (ENRG) yang terkoreksi 8,19 persen. Disusul Murni Sadar (MTMH) melemah 8,10 persen. Selanjutnya Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) turun 7,28 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami pelemahan sebesar 0,49 persen.