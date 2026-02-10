Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.031

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |09:25 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.031
IHSG Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun tipis 0,01 persen ke level 8.031 pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini, Selasa (10/2/2026). 

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 328 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp250 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 37 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,5 triliun.

Sebanyak 222 saham mengalami kenaikan dan 118 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 681 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Ifishdeco (IFSH) yang menguat 24,90 persen. Disusul Alakasa Industrindo (ALKA) naik 24,53 persen. Kemudian Nusantara Almizia (NZIA) naik 15,32 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Energi Mega Persada (ENRG) yang terkoreksi 8,19 persen. Disusul Murni Sadar (MTMH) melemah 8,10 persen. Selanjutnya Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) turun 7,28 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami pelemahan sebesar 0,49 persen. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200676/saham-R8NS_large.jpg
Praktik Manipulasi Harga Saham Gorengan, OJK Denda 151 Pelaku Rp240 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200594/ihsg-kcJ8_large.jpg
OJK Bantah Loloskan PIPA Melantai di BEI, Pelanggaran Terjadi Setelah IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200589/purbaya-Wj1E_large.jpg
IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200500/ihsg-jzRZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.954
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/278/3200374/ihsg_pekan_depan-0WY7_large.jpg
IHSG Diproyeksi Terkoreksi pada Perdagangan Besok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/278/3199581/ihsg-HhLw_large.jpg
Free Float Saham Naik Jadi 15%, Ini Dampaknya bagi Emiten dan Investor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement