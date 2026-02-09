Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.954

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |09:21 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.954
IHSG Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 19,04 poin atau 0,24 persen ke posisi 7.954 pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (9/2/2026). 

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 376 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp280 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 36 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,39 triliun.

Sebanyak 268 saham mengalami kenaikan dan 109 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 581 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh KDB Tifa Finance (TIFA) yang menguat 24,62 persen. Disusul Roda Vivatex (RDTX) naik 11,31 persen. Kemudian Lion Metal Works (LION) naik 10,74 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Arkora Hydro (ARKO) yang terkoreksi 14,69 persen. Disusul Multi Makmur Lemindo (PIPA) melemah 14,50 persen. Selanjutnya Repower Asia Indonesia (REAL) turun 14,29 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 1,07 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,36 persen. Sementara sektor siklikal turun 0,11 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/278/3200374/ihsg_pekan_depan-0WY7_large.jpg
IHSG Diproyeksi Terkoreksi pada Perdagangan Besok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/278/3199581/ihsg-HhLw_large.jpg
Free Float Saham Naik Jadi 15%, Ini Dampaknya bagi Emiten dan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200182/saham-HGQF_large.jpg
10 Saham Paling Anjlok Sepekan: FILM, PADI hingga MINA Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200179/ihsg-vmH4_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 110 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200171/bei-QjOE_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 4,7% ke 7.935, Kapitalisasi Pasar BEI Turun Jadi Rp14.341 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/278/3200082/ihsg-B6Sq_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.935
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement