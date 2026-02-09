IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.954

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 19,04 poin atau 0,24 persen ke posisi 7.954 pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (9/2/2026).

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 376 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp280 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 36 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,39 triliun.

Sebanyak 268 saham mengalami kenaikan dan 109 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 581 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh KDB Tifa Finance (TIFA) yang menguat 24,62 persen. Disusul Roda Vivatex (RDTX) naik 11,31 persen. Kemudian Lion Metal Works (LION) naik 10,74 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Arkora Hydro (ARKO) yang terkoreksi 14,69 persen. Disusul Multi Makmur Lemindo (PIPA) melemah 14,50 persen. Selanjutnya Repower Asia Indonesia (REAL) turun 14,29 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 1,07 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,36 persen. Sementara sektor siklikal turun 0,11 persen.