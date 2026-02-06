IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.935

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 7.935 pada penutupan perdagangan, Jumat (6/2/2026). Indeks tertekan 2,08 persen atau terkoreksi 168,61 poin dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sepanjang perdagangan pada hari, tercatat 35,58 miliar lembar saham di transaksikan dengan nilai Rp19,70 triliun. Tercatat hingga bel penutupan, sebanyak 648 emiten saham mengalami tekanan atau terparkir di zona merah, 107 emiten menguat, dan 68 emiten stagnan.

Adapun berdasarkan setoral, pada sore hari ini hampir seluruh sektor mengalami tekanan. Hanya satu sektor yang tercatat masih menguat, yaitu sektor transportasi 0,53 persen.

Pada sore hari ini, tekanan IHSG didorong oleh sektor non primer yang melemah hingga 5,11 persen. Diikuti sektor perindustrian yang juga tertekan 4,51 persen. Sementara sektor energi dan barang baku juga menjadi pemberat indeks yang mengalami tekanan diatas 3 persen.

Kemudian dari jajaran top gainers dipimpin oleh Nusantara Almazia (NZIA) menguat 34,78 persen ke level 248, Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) menguat 24,82 persen ke level 1.710, dan Lion Metal Works (LION) menguat 24,49 persen ke level 605.