HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Anjlok Nyaris 2% ke 7.945

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |09:24 WIB
IHSG Dibuka Anjlok Nyaris 2% ke 7.945 (Foto: Okezone)
A
A
A

​JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot tajam 1,96% ke level 7.945 pada perdagangan hari ini, Jumat (6/2/2026). ​Sejak bel pembukaan berbunyi, IHSG belum mampu mempertahankan posisinya di level psikologis 8.000. Indeks bergerak di rentang harian 7.888,48 hingga 7.945,43. 

Nilai transaksi di awal sesi terpantau cukup padat mencapai Rp1,017 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 1,847 miliar saham.

Pada pembukaan pagi ini tercatat sebanyak 486 saham melemah, hanya 80 saham yang menguat, dan 392 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat berada di angka Rp14.269 Triliun.

​Seluruh sektor saham terpantau bergerak di zona merah. Sektor Teknologi memimpin kejatuhan dengan koreksi sebesar 3,79 perseb, disusul oleh sektor Barang Baku yang terpangkas 3,19 persen, dan sektor Konsumer Non-Primer yang turun 3,15 persen.

​Koreksi ini juga menyeret indeks-indeks blue chip. Indeks LQ45 tercatat turun 2,02 persen ke level 812,62, sementara indeks IDX30 melemah 1,82 persen ke posisi 424,7.

​Di tengah aksi jual massal, beberapa saham tetap mencatatkan kenaikan signifikan (Top Gainers), seperti ​XPLQ (Pinnacle Persada Investama) melesat 24,07 persen ke Rp670, ​NZIA (Nusantara Almazia Tbk.) naik 19,57 persen ke Rp220.

​Sebaliknya, jajaran saham yang tertekan paling dalam (Top Losers) yaitu, ​PADI (Minna Padi Investama) anjlok 15,00 persen ke Rp85. ​FILM (MD Entertainment Tbk.) turun tajam 14,14 persen ke Rp6.525, ​RMKE (RMK Energy Tbk.) terkoreksi 13,96 persen ke Rp3.760.
 

(Dani Jumadil Akhir)

