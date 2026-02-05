Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.141

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |12:30 WIB
IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.141
IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.141 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,06 persen ke 8.141 pada perdagangan sesi I, Kamis (5/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 18,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp10,9 triliun. Sebanyak 348 saham menguat, 353 saham melemah, dan 257 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 0,45 persen, IDX30 menguat 0,21 persen, MNC36 menguat 0,80 persen, serta indeks JII menguat 0,93 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi. Sektor yang melemah ada industri, konsumer siklikal, properti, bahan baku, industri, infrastruktur, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), PT Citatah Tbk (CTTH), dan PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA).

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA), PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL).

(Dani Jumadil Akhir)

